Calcio | Mls Inter Miami di Messi fuori dalla corsa ai play-off

Nonostante il ritorno dall'infortunio della sua stella Lionel Messi , l'Inter Miami è stata eliminata dalla corsa per gli spareggi della MLS dopo la ...

Miami, 6 set. - (Adnkronos) - La Messi-mania dilaga negli Usa. Da quando il 36enne fuoriclasse di Rosaio è arrivato in Mls, all'Inter Miami, gli ...

L'asso argentino ha firmato il definitivo 2-0 in casa New York NEW YORK (STATI UNITI) - Lionel Messi ancora a segno. L'asso argentino, dopo aver ...