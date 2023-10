Calcio | Mls Dc United fuori dai play-off | club e Rooney si separano

L'asso argentino ha firmato il definitivo 2 - 0 in casa New York NEW YORK (STATI UNITI) - Lionel Messi ancora a segno. L'asso argentino, dopo aver ...

L'asso argentino ha firmato il definitivo 2-0 in casa New York NEW YORK (STATI UNITI) - Lionel Messi ancora a segno. L'asso argentino, dopo aver ...

Fine stagione in, tempo di annunci e verdetti. E di delusioni. Dopo l'Inter Miami di Leo Messi , anche il D. C. United ha visto svanire la possibilità di qualificarsi ai playoff. Vano il 2 - 0 al New York City, ...Finisce la collaborazione tra Wayne Rooney e il club americano DC United. L'allenatore non è riuscito a condurre la squadra ai playoff della Major League Soccer (). 'Abbiamo parlato con Wayne e convenuto che fosse meglio per noi separarci', le parole dell'amministratore delegato del club di Washington, Jason Levien, in una nota. Si tratta di un 'accordo ...

Calcio: Mls. Inter Miami di Messi fuori dalla corsa ai play-off Tiscali

Calcio: Messi e l'Inter Miami eliminati dai playoff MLS Tutto Juve

A spegnere le ambizioni dell'undici di Martino, la sconfitta casalinga con Cincinnati ROMA (ITALPRESS) - A due giornate dalla conclusione ...Wayne Rooney e il club americano DC United hanno annunciato la fine della loro collaborazione. L'ex stella del calcio inglese, trasformatosi in allenatore, non è riuscito a condurre la squadra ai play ...