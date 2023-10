Calcio | Messi e l' Inter Miami eliminati dai playoff MLS

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nonostante il ritorno dall'infortunio della sua stella Lionel, l'è stata eliminata dalla corsa per gli spareggi della MLS dopo la sconfitta casalinga per 1 - 0 di ieri contro l'FC ...

L'assenza di, per quattro partite, è costata cara all'Inter Miami, che non vince dal 20 settembre contro Toronto (4 - 0), ed è la peggior squadra della MLS. Il sette volte Pallone d'Oro è ...Niente playoff Mls per Lionele l'Inter Miami. La squadra di proprietà di David Beckham è stata eliminata dopo la sconfitta per 1 - 0 subita in casa contro l'Fc Cincinnati.è rientrato dall'infortunio come sostituto al 55 minuto ma il Cincinnati, che si è guadagnato la testa di serie nei playoff, ha ottenuto la vittoria con un gol dell'argentino Alvaro Barreal. La ...

Nonostante il ritorno dall'infortunio della sua stella Lionel Messi, l'Inter Miami è stata eliminata dalla corsa per gli spareggi della ...