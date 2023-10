Calcio | Frosinone; Di Francesco | ora non abbassiamo la guardia

"Oggi abbiamo tirato 15 volte, la differenza l'hanno fatta gli episodi - dice - In area ci vuole più cattiveria e determinazione come l'avuta il. Inoltre stiamo cercando soluzioni, abbiamo ...- Verona 2 - 1 Iltorna alla vittoria dopo il ko contro la Roma e i pareggi con Salernitana e Fiorentina. La squadra di Di Francesco si è infatti imposta in casa contro il Verona ...

"La squadra ha fatto bene per me, abbiamo cercato soluzioni per essere pericolosi. L’abbiamo fatto molto bene secondo me ma purtroppo il Frosinone ha trovato il guizzo. Loro hanno… Leggi ...La rivincita contro il Verona è servita ma Eusebio Di Francesco non ha il dente avvelenato dell'ex.