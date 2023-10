Calcio a 5 | qualificazioni Mondiali 2024 | Italia mercoledì impegnata in Repubblica Ceca

Leggi su sportface

(Di domenica 8 ottobre 2023) Proseguono gli impegni di qualificazione aiper la Nazionale di futsal, partita quest’oggi verso la11, cond’inizio alle 19.10, gli Azzurri scendranno in campo per il rematch contro i cechi a Plzen dopo averli battuti con un gol allo scadere venerdì scorso a Policoro. Non saranno della partita il capitano Carmelo Musumeci, squalificato dopo aver preso il secondo giallo in tre partite, così come Lorenzo Pietrangelo, a causa di trauma contusivo della regione orbitale destra. Le loro assenze hanno portato il ct Bellarte a convocare Marcelo Padilha dell’Olimpus Roma e Alessio Gattarelli. “Perdiamo due pedine importanti, è vero – commenta Bellarte – ma la forza di questa squadra è quella di poter avere un gruppo allargato, con tanti giocatori che meritano questa ...