Calafiori | «Ci aspettavamo la partenza dell’Inter Aiutati dal rigore»

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023)ha giocato Inter-Bologna da centrale adattato, lui che sarebbe un terzino sinistro. Nel post partita, il difensore cresciuto nella Roma ha rilasciato un breve commento a Rai Sport. LA RIMONTA – Riccardodice due battute dopo Inter-Bologna: «Ce l’che loro partissero così forte. Certo, magari potevamo cercare di non subire due gol, poi il fatto che siamo rimasti con la testa in partita e ilci ha aiutato. Almeno abbiamo pareggiato». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati