Cagliari-Roma | Mou ne fa 4 e scaccia lo spettro esonero Ma perde Dybala

(Di domenica 8 ottobre 2023)– Una vittoria convincente perre lo. Così Josè Mourinho ha risposto alle fortissime indiscrezioni che vedevano i Friedkin pronti a dargli il ben servito, in caso di ecatombe a. Così non è stato: laha risposto presente e ne ha fatti 4. Sugli scudi Lukaku (come sempre) autore di una doppietta, completano il tabellino Aouar e Belotti. Inutile il gol di Nandez su rigore nel finale. A spezzare l’entusiasmo, però, c’è una nota stonata che sta facendo tremare Mou ed i tifosi. Paulo, a seguito di un duro scontro di gioco, è uscito al 40?, tra lacrime e dolore: la speranza è che si tratti solo una forte contusione, ma si temono guai peggiori. Per quanto riguarda il, a traballare ora è la panchina ...

Romelu Lukaku, attaccante della Roma, ha parlato a Dazn dopo la doppietta realizzata al Cagliari: 'Non è la Roma di Lukaku, è la Roma. Dobbbiamo migliorare, stiamo crescendo ma dobbiamo fare meglio per i tifosi e la città. Siamo in una posizione difficile, ma possiamo migliorare.

"Mi fido sempre molto dei giocatori, quando lui non è ottimista io non sono ottimista. Ovviamente dobbiamo aspettare domani per gli esami, però mi fido molto dell'esperienza dei giocatori, Paulo conos ..."Dybala Non sono ottimista, mi fido sempre molto dei giocatori e se lui non lo è io non lo sono. Dobbiamo aspettare domani o dopodomani per ...