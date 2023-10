Cagliari-Roma LIVE dalle 18 Le formazioni ufficiali | Scuffet dal 1' | Mourinho si affida a Dybala-Lukaku

Formazioni ufficiali, le scelte dei due allenatori per il match di campionato in programma alle 18 Diramate le formazioni ufficiali di, match di Serie A in programma oggi alle 18.(...... Napoli e Fiorentina 14; Atalanta 13; Lecce* e Monza* 12; Bologna* 11, Sassuolo* 10; Frosinone e Torino* 9, Genoa* e Verona 8; Lazio 7; Udinese* 5; Empoli* 4; Salernitana* 3;2.*una ...

Diretta Cagliari-Roma ore 18: dove vederla in tv, in streaming e probabili formazioni Tuttosport

Cagliari-Roma, dove vedere la partita in tv: gli orari Sky Sport

La partita Cagliari-Roma non sarà disponibile gratuitamente in Italia, come le altre del campionato di Serie A. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da , il primo servizio di streaming live e ...La Roma torna in campo in trasferta, ospite del Cagliari per l'ottava giornata del campionato di Serie A. La squadra di Mourinho, orfana di capitan Pellegrini oltre che di Smalling e ...