Cagliari-Roma | la MOVIOLA LIVE | check del VAR sui gol | tutto regolare

...portoghese che nelle ultime ore sembrerebbe non essere più così saldo sulla panchina della. ... a giugno, è stato ingaggiato Davide Frattesi, simile all'exper caratteristiche tecniche. Le ...Commenta per primo Mentre laè avanti 2 - 0 a fine primo tempo a, Leonardo Spinazzola , autore dell'assist per il vantaggio di Aouar, si è espresso a Dazn , allontanando le voci sulla posizione in bilico di José ...

Cagliari-Roma, ottava giornata di Serie A ilmessaggero.it

Stavolta la paura è tanta. Sia perché l’infermeria di Trigoria è già affollata - fuori causa ci sono Pellegrini, Sanches e Smalling - ma soprattutto perché stavolta a tenere in ansia Mourinho e i tifo ...La Roma conduce a Cagliari per 3-0 ma José Mourinho non sorride. Durante il primo tempo della gara contro il Cagliari, infatti, Dybala ha lasciato il campo in lacrime a causa di un infortunio. Fatale ...