Cagliari-Roma 1-4 | doppio Lukaku e poker giallorosso

(Di domenica 8 ottobre 2023) La formazione di Mourinho sale a 11 punti, i sardi ultimi a quota 2 Lavince 4-1 sul campo delnel match valido per l’ottava giornata della Serie A 2023-2024. I giallorossi si impongono con la doppietta die i gol di Aouar e Belotti. La formazione allenata da Mourinho sale a 11 punti. Ilè ultimo a quota 2. Ilcrea la prima occasione del match al 10?. Petagna decolla e colpisce di testa, Rui Patricio salva con una gran parata. Il lampo rossoblu precede l’inizio del monologo, che entra nel vivo al 18? con la conclusione di Dybala, respinta da Scuffet. Lapassa in vantaggio subito dopo. Spinazzola imbuca, Aouar non sbaglia: 0-1 al 19?. Passa una manciata di secondi e gli ospiti raddoppiano. Karsdorp affonda sulla ...

Commenta per primo Ilesce sconfitto dalla sfida con la. Dopo l'1 - 4 dell'Unipol Domus, il tecnico dei sardi Claudio Ranieri , ha parlato ai microfoni di Dazn . Queste le sue parole: PARTITA - 'Avevamo ...Commenta per primo Lava alla sosta con il poker di, ma con preoccupazione per l'infortunio di Paulo Dybala . Da qui parte José Mourinho , tecnico giallorosso, intervenuto a Dazn al termine del match: 'Non c'...

Pagelle di Cagliari-Roma 1-4: Lukaku devastante, difesa sarda da horror Virgilio Sport

Vocegiallorossa.it foto di www.imagephotoagency.it LE PAGELLE DI CAGLIARI-ROMA 1-4 Rui Patricio 6,5: fa una buona parata sul colpo di testa di Petagna, nel primo tempo. Poi si annoia fino al rigore ...Ancora una sconfitta per il Cagliari, ma una sconfitta da cui ripartire. I rossoblù cadono contro la Roma di Josè Mourinho, dopo la sosta arriveranno due sfide salvezza cruciali. Non demorde Claudio ...