Cagliari-Roma 0-2 LIVE | iniziata la seconda frazione di gioco

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 ottobre 2023) All’Unipol Domus, il match valido per l’ottava giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll‘Unipol Domus,si affrontano nel match valido per l’ottava giornata di campionato della Serie A 2023/2024.0-2: sintesi e moviola 46? Ndicka lancia Lukaku che vince il corpo a corpo con Obert e davanti alla porta calcia fuori 45? INIZIA IL SECONDO TEMPO 45+3 TERMINA IL PRIMO TEMPO 40? Occasione– Tacco di Petagna per Azzi che trova solo l’esterno della rete 29? Cross profondo di Nandez per la testa di Azzi che non trova lo specchio della porta 20? GOL– Cross di Kardosrp per Lukaku che di petto da pochi passi appoggia in ...