Cagliari | Radunovic all’improvviso | il portiere convocato in extremis per la Roma

(Di domenica 8 ottobre 2023), Borisinè tornato tra gli arruolabili:per la sfida contro i giallorossi Arriva un aggiornamento a poco meno di due ore dalla sfida dell’ottava giornata di Serie A tra ildi Claudio Ranieri e ladi José Mourinho. Ilserbo Boris, inizialmente escluso dai convocati per un problema fisico riscontrato in allenamento, è stato aggregato al gruppo squadra in. IL COMUNICATO – Borisha recuperato dalla contusione all’occhio e sarà a disposizione. Entra nella lista dei convocati al posto di Velizar-Iliya Iliev.

Roma, Borisin extremis è tornato tra gli arruolabili: convocato per la sfida contro i giallorossi Arriva un aggiornamento a poco meno di due ore dalla sfida dell'ottava giornata di ...Per ilinvece assenza pesante tra i pali, conneanche convocato per una contusione all'occhio: all'esordio è pronto Simone Scuffet. Allo stesso modo anche Luvumbo non è al meglio ...

Vlada Avramov: «Radunovic Ecco cosa il Cagliari non deve dimenticare mai» Cagliari News 24

Cagliari e Roma si sfidano alle ore 18 per l'ottava giornata di Serie A. Le probabili formazioni e dove vederla in streaming.Cagliari Roma, il portiere serbo classe 1996 Boris Radunovic in extremis è tornato tra gli arruolabili: è stato convocato Arriva un aggiornamento a due ore dalla sfida dell’ottava giornata di Serie A ...