Cagliari e Roma | partenze a rilento | il nuovo incrocio Ranieri-Mourinho vale il futuro

(Di domenica 8 ottobre 2023) Dimenticate il 2010, i toni accesi e le polemiche. Oggi Claudioe Josèsono grandi amici, ma ildi domenica (ore 18) rischia di compromettere inevitabilmente ildi almeno uno dei due sulla panchina. Per la prima volta nella sua storia, la squadra sarda ha guadagnato solo due punti nelle prime sette partite in una stagione di Serie A e nei precedenti quattro massimi campionati, solo due formazioni non hanno sforato quota 3 nelle prime otto gare: il Crotone 2020/21 e la Sampdoria 2022/23, entrambe retrocesse a fine torneo. Insomma, in casail desiderio di riscatto è forte. Di fronte però c’è unache ha lo stesso obiettivo nell’immediato, con un traguardo diverso per la fine della stagione. La squadra giallorossa non ha ...

«Sono convinto che un giorno lavorerò in Arabia. Non so quando, ma un giorno accadrà». Parola di José Mourinho in un?intervista rilasciata al ...

Il programma e i telecronisti su Dazn di, match valido per l'ottava giornata di Serie A 2023/2024. Si parte allo stadio Unipol Domus per questa partita delicatissima: ultimi in classifica, i sardi vogliono ottenere la prima ...

Alle 18 la Roma affronta il Cagliari: Paredes centrale, torna Dybala Il Romanista

Mourinho potrebbe optare per il tridente pesante dall'inizio composto da Belotti-Dybala-Lukaku, in tre 11 gol stagionali fin qui ...Cagliari è un luogo carico di ricordi felici per Leandro Paredes: l'argentino segnò la sua prima rete ufficiale in Sardegna ...