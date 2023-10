Buone notizie per chi investe in buoni fruttiferi | aumento dei tassi e nuove emissioni

Leggi su blowingpost

(Di domenica 8 ottobre 2023) Uno dei prodotti di risparmio postale è interessanti e di sicuro interesse per gli investitori sono i. Ci sonoper chi decide di investire in questo strumento: via all’del tasso di interesse e via alle. Scopriamo tutto nelle righe a seguire. Dal 5 ottobre 2023 il gruppo postale distribuiràPostali condi rendimento più alti e più remunerativi proprio per proteggere il potere di acquisto. Cassa Depositi e Prestiti, società che emette iPostali e i Libretti di risparmio, ha lanciato il Buono 4 anni Plus, che va a sostituire il Buono 3 anni Plus. Inoltre, il gruppo postale ripropone il lancio del Buono Rinnova. Ecco ...