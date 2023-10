Buon compleanno a… Steven Bergwijn

Leggi su calcionews24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi è ildigiocatore dell’Ajax e che oggi giocherà contro l’Az Alkamaar in Eredivisie Oggicompie 26 anni e li trascorrerà in campo in Ajax-Azkmaar.La sua stagione era iniziata bene, almeno all’apparenza, perché anche dentro il 4-1 rifilato all’Heracles nella prova d’esordio e in Eredivisie non tutto l’oro era così luccicante. Ok, il risultato era sonante, ma tenendo conto che si stava affrontando una neopromossa e che la Johan Cruijff ArenA dovrebbe incutere un po’ di timore, i lancieri si erano trovati sotto e solo a un quarto d’ora dal termine Kudus aveva trovato il modo di portare in vantaggio la squadra di casa. Poi, per l’appunto, proprio Berwijn era salito in cattedra dopo qualche errore di precipitazione. E con un’azione delle sue, quando parte da ...