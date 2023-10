Buenos Aires | Agamenone | Darderi e Pellegrino al via

(Di domenica 8 ottobre 2023) Franco, Lucianoe Andreasono in gara nel challenger argentino di(130.000 $ di montepremi sulla terra).(203) sfida al primo turno il cileno ...

Franco Agamenone, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino sono in gara nel challenger argentino di(130.000 $ di montepremi sulla terra). Agamenone (203) sfida al primo turno il cileno Alejandro Tabilo (120), Darderi (166) debutta contro il brasiliano Felipe Meligeni Alves (143) e ...Tutto si trasforma. Anche Corso, la strada milanese con più negozi al mondo, non è più la stessa. Lì dove comincia in qualche modo il centro di Milano, il Comune ha imposto una scelta green, togliendo tutti i posti auto,...

Corso Buenos Aires e piazzale Loreto, lavori contemporanei da gennaio: «Maxi cantieri, paralizzeranno il traffico a Milano» Corriere Milano

Milano | Porta Venezia/Loreto – Ciclabile di Corso Buenos Aires: arriva il rosso! Urbanfile

Franco Agamenone, Luciano Darderi e Andrea Pellegrino sono in gara nel challenger argentino di Buenos Aires (130.000 $ di montepremi sulla terra). Agamenone (203) sfida al primo turno il cileno ...Mourinho fa chiarezza sulle condizioni dell'argentino, ma per avere certezze bisognerà aspettare stanotte o domani ...