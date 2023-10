Brutte notizie per il Napoli | infortunio muscolare | Garcia perde un titolare

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 8 ottobre 2023) Azzurri davvero sfortunati, dal Maradona arrivano pessime. Ildi Rudicerca il successo casalingo con la Fiorentina. Gli azzurri vogliono arrivare alla sosta in terza posizione, a meno quattro dal Milan capolista. La gara è in corso e per gli azzurri non arrivano affatto buone. Infatti, i partenopei – già in svantaggio per zero a uno – hanno perso una pedina importante dello scacchiere dell’allenatore francese. Anguissa abbandona anzitempo il terreno di gioco, guai per ilNon è iniziata nel migliore dei modi l’ottava partita di campionato del. I partenopei sono subito andati sotto, al settimo minuto, con la rete di Josip Brekalo ma la sfortuna non finisce qui. Si ferma Anguissa, Spazio(ANSA)Infatti, al 30esimo minuto ...