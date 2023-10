Brucellosi | Muscarà | “Piani fallimentari e disinformazione”

Leggi su anteprima24

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 3 minuti “Spiace dover contraddire il collega Petracca, ma scaricare la responsabilità del fallimento delle politiche di eradicazione dellae della tubercolosi bufalina nel Casertano agli allevatori che avrebbero osato impugnare le ordinanze di abbattimento davanti al Tar o al Consiglio di Stato, non so se per ignoranza o altro, è grave. A parte tutte le considerazioni del caso sul diritto di rivolgersi a un giudice terzo, una libertà che è il pilastro della democrazia costituzionale, il presidente della commissione regionale Agricoltura dovrebbe ben sapere, perché agli atti del Consiglio regionale nonché nelle inchieste giornalistiche, che è stato proprio grazie a quei ricorsi e a quelle denunce che è stato possibile conoscere in che modo le politiche regionali hanno devastato la filiera bufalina nel Casertano determinando negli ultimi ...