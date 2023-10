Il vistoso "turbante" cheha indossato nel corso del derby col Torino , in seguito a una botta alla testa, ha fatto riemergere tanti ricordi ai tifosi bianconeri. Chiellini , infatti, era solito terminare le partite con ...Come non si ricrederanno quelli che gridano sempre ale al complotto quando l'arbitro sbaglia ... ovviamente, non considerano la mancata espulsione di Berardi, autore di un'entrataccia su...

Bremer e il 'furto' a Chiellini: "L'ho preso solo in prestito" Corriere dello Sport