Bradley Cooper e Gigi Hadid stanno insieme? Paparazzati a New York

Leggi su cinemaserietv

(Di domenica 8 ottobre 2023)? I due sono statia Newmentre salivano sullo stesso veicolo dopo una cena. L’attore, 48 anni, e la top model, 28 anni, sono stati avvistati mentre uscivano da Via Carota, il locale più frequentato dalle celebrità nel quartiere West Village di New, giovedì, prima di salire sullo stesso SUV, come si vede nelle foto condivise dal Daily Mail. 10.05out and about in New. pic.twitter.com/AY7xCDLeMG —Midias (@Midias) October 8, 2023 10.05...