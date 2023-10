Bonato | DS Cagliari | «Aspettiamo i giovani» L’Inter apprezza!

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023), direttore sportivo del, ha parlato del progetto del club sardo: ha puntato sui, come Oristanio di proprietà del, e questi vanno aspettati. Le sue parole. ORISTANIO ? Nereo, direttore sportivo del, ha parlato così a DAZN dopo la sconfitta contro la Roma: «Ivanno aspettati e tanti ragazzi su cui abbiamo puntato sono alla prima in Serie A. Non dobbiamo drammatizzare perché abbiamo le qualità per uscire da questo momento. Chiedo all'ambiente di starci vicino, noi ce la metteremo tutta».