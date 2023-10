Bluff sui balneari e caos sui tassisti. Con le destre è lobby continua

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nello scontro velenoso tra sindaci e governo sui taxi è difficile schierarsi dalla parte del secondo. La verità è che l’esecutivo nel tentativo di non urtare la sensibilità delle auto bianche –che ha sempre difeso – ha fatto l’ennesimo pasticciaccio normativo riuscendo in un solo colpo a scontentare tutti: sindaci,che minacciano lo sciopero, e soprattutto gli utenti alle prese con file interminabili ed estenuanti. Il decreto Asset prevede – senza il riferimento alle Regioni – la possibilità di licenze aggiuntive (pari al 20% in più) per i grandi Comuni e quelli dove c’è un aeroporto (circa una sessantina, è la stima del Mimit). Molti sindaci, tra i quali Gualtieri, Sala e Nardella, si sono scagliati contro il decreto Asset che prevede licenze aggiuntive per i taxi Una norma contro cui si sono scagliati molti sindaci, da Roberto ...

Centro destra di Pesaro chiede verità su conti e progetti del Comune: rischio incompiuta e improvvisazione nei lavori. Interrogazione urgente per sapere la verità su una vicenda complessa.