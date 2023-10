Beppe Sala e il suo cane | Io | la famiglia e Whisky nella mia Milano

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 8 ottobre 2023) Da oggi Libero vi racconterà i milanesi da un nuovo punto di vista: i loro animali. Cani, gatti persino furetti rientreranno nel nostro dialogo settimanale. Raccoglieremo aneddoti, storie, momenti di vita e legami che sono dei singoli ma accomunano i tanti. Parleremo coi politici. Ma anche con imprenditori, commercianti, stilisti e chiunque si distingua per l'impegno o l'amore per la città. Cominciamo con il sindaco. Perché è il primo cittadino. E perché tante volte parliamo di quello che fa, mai della persona… Non per dimensione ma per “cognome” è chiaramente ilpiù importante di. E guarda gli altri maschietti con pervicace prepotenza al punto da rendere complessa ogni “uscita pubblica”. Otto anni, pelo arruffato, un nome che inevitabilmente gli conferisce un certo aplomb,si accomoda con sorprendente disinvoltura ...