Beach volley | quattro coppie azzurre in campo nella terza giornata del Mondiale messicano

Successo all'esordio ai Campionati del Mondo in corso di svolgimento in Messico per Marta Menegatti e Valentina Gottardi . La coppia azzurra ha superato 2 - 0 (21 - 9, 21 - 9) il team costaricense ...Tutto pronto per Lupo/Rossi - Monjane/Ainadino Martinho , partita della Pool A dei Mondiali di2023 , in programma a Tlaxcala (Messico) da venerdì 6 a domenica 15 ottobre. Daniele Lupo ed Enrico Rossi, reduci da una vittoria ed una sconfitta, scendono in campo per la loro ultima ...

Beach volley: Mondiali, buon esordio per l'Italia in Messico Agenzia ANSA

Mondiali beach volley: esordio vincente per le coppie maschili italiane Tuttosport

Tre sconfitte e una vittoria per l'Italia del beach volley nella seconda giornata del Mondiale in Messico. Due sconfitte tutto sommato attese per Rossi/Lupo e Bianchin/Scampoli, stop a sorpresa, invec ...La coppia italiana si è imposta con un nettissimo 2-0 (21-9, 21-9) alle costaricensi Araya Quesada/Paniagua. Scampoli/Bianchin si imbattono invece sulle fortissime tedesche Ludwig/Lippmann che le batt ...