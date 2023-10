Bayern Monaco - Friburgo 3 - 0 | gol e highlights

(Di domenica 8 ottobre 2023) Glidella vittoria per 3 - 0 delcontro il: doppietta di Coman e gol di ...

Gli highlights della vittoria per 3 - 0 delcontro il Friburgo: doppietta di Coman e gol di ...... 'Contro il Brentford abbiamo visto lo stesso errore che ha fatto contro ile ho notato la stessa cosa, lui si solleva invece di tuffarsi e muoversi verso la palla. Credo che in gran ...

Il Milan può perderlo a gennaio: irrompe il Bayern Monaco CalcioMercato.it

In casa Milan in queste ore c'è preoccupazione per quello che il futuro di un giocatore rossonero, che potrebbe partire a gennaio ...Bayern Monaco - Friburgo 3-0 highlights e gol: le azioni principali della sfida della settima giornata di Bundesliga 2023/24.