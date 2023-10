Basterà l’app di Airbnb per affittare una casa fino a un anno

Leggi su giornalettismo

(Di domenica 8 ottobre 2023) Mentre molte località turistiche si stmuovendo per trovare una legislazione in grado di frenare il fenomeno degli affitti brevi,sta passando al contrattacco. A rivelare i nuovi piani dell’azienda è stato l’amministratore delegato Brian Chesky che in un’intervista rilasciata al Financial Times ha spiegato nel prossimo futuro la piattaforma non vedrà il suo core business concentrato solamente sul settore dei viaggi e del turismo. E tra le novità che a breve diventerrealtà c’è anche la trasformazione in una sorta di “agenzia immobiliare” in grado di agire da intermediario tra proprietari die possibili affittuari a lungo termine.vuole espandersi agli affitti a lungo termine Un, non di più. Questo il limite prefissato dal Ceo di. ...