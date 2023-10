Basket | Reggio Emilia e Trento fanno due su due Sassari ko a Cremona | Tortona piega Brindisi

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si sono completate da pochi minuti le partite pomeridiane per la seconda giornata della Serie A di2023-2024, dopo il lunch-match delle 12:00 in cui la GeVi Napoli ha battuto l’Olimpia Milano per 77-68. Andiamo a fare un breve recap, in attesa dei due posticipi serali ovvero Virtus Bologna-Varese e Pesaro-Venezia. UNAHOTELS-GIVOVA SCAFATI 85-77 L’Unahotelsvince anche di fronte al proprio pubblico, battendo la Givova Scafati per 85-77 e fa 2/2 in Campionato. Dopo un avvio favorevole aglini, i campani mettono la freccia (14-15) ma subiscono la reazione biancorossa grazie alla tripla di Galloway (20-17). La Givova morde le caviglie con Rossatto (22-21), ma alla prima sirenaè avanti 24-21. Nel ...