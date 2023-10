Basket femminile | in Serie A1 vincono Venezia | Sesto San Giovanni | Sanga Milano | San Martino di Lupari e Campobasso

Leggi su oasport

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si è conclusa la seconda giornata del massimo campionatodie dopo l’anticipo vinto ieri dalla Virtus Bologna contro Brixia erano cinque i match in programma oggi. La sfida più attesa era il derby veneto trae Schio, ma vediamo nel dettaglio come è andata.-SCHIO 78-68 Parte subito forte Schio, che sospinta dai punti di Keys e Guirantes allunga sul 12-21 sul campo dinei primi dieci minuti del match. Prova a risponderenel secondo quarto, ma la Famila Wuber controlla il match, senza mai permettere alle padrone di casa di trovare il break per tornare sotto nel punteggio e, anzi, Schio tocca la doppia cifra di vantaggio e va al riposo avanti 32-43. Cambia totalmente musica nel terzo quarto, quando salgono in cattedra Fassina e Matilde Villa ...