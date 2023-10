Barella fa un passo indietro | in Inter-Bologna energie sprecate

Leggi su inter-news

(Di domenica 8 ottobre 2023) Nicològioca(2-2) con la stessa intensità della Champions League. Ma il risultato è decisamente diverso, anche per lui stesso.– Nicolòera stato uno dei migliori in campo nella vittoria contro il Benfica di martedì. Facendo finalmente rivedere la miglior versione di se stesso, che si era un po’ annacquata nelle ultime stagioni. Ma indi ieri non è riuscito a confermarsi (qui il suo voto). Ritornando a percorrere gli stessi, confusi e confusionari, passi delle settimane precedenti. FIATO PERSO – Nel corso dicorre, e corre pure tanto. Con 12,073 km in 98 minuti di gioco, evidenziati dal report ufficiale della Lega Serie ...