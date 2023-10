Barcellona | Yamal nella storia | è il più giovane marcatore della storia della Liga

(4 - 3 - 3): Ter Stegen; Cancelo, Kounde, Araujo, Balde; Fermin, Romeu, Gavi;, Torres, ...... Fabian Ruiz (Psg) Attaccanti: Morata (Atletico Madrid), Joselu (Real Madrid), Ferran Torres (), Yeremi Pino (Villarreal), Nico Williams (Athletic Bilbao), Lamine) e ...

Yamal, un record da farsela sotto...L'incredibile episodio in Porto-Barcellona Tuttosport

Lamine Yamal lascia il Barcellona in 10: "Aveva mal di pancia, è ... Goal Italia

Granada - Barcellona 2-1 alla fine del primo tempo. Zaragoza stappa la gara con una doppietta, Yamal accorcia nel recupero.Il Barcellona accorcia le distanze in casa del Granada. Nel recupero Gavi trova Joao Felix in area che però cade nel momento del tiro. Il pallone arriva però sul secondo palo per Yamal che appoggia in ...