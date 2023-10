Barcellona | Lo Celso obiettivo per gennaio | la posizione del giocatore

(Di domenica 8 ottobre 2023) Ilpensa ai rinforzi per il centrocampo in vista del mercato di. Un nome, già esplorato in estate, che torna in voga...

Commenta per primo Niente Napoli per Giovani Lo. Secondo il quotidiano spagnolo Sport , a gennaio il 27enne centrocampista argentino ex PSG che interessa ae Betis può lasciare il Tottenham: il club inglese chiede 15 milioni di ......Balogun Bento Morata MILAN Calafiori Lenglet Rogerio NAPOLI Koopmeiners Osimhen (rinnovo) Lo... che potrebbe essere Lenglet , in esubero al. Le mosse di Napoli e Roma . Trovato ...

Lo Celso fuga dal Tottenham: destinazione a sorpresa in Serie A MilanWeb.it

TOTTENHAM, GIOVANI LO CELSO NON VUOLE ABBANDONARE GLI SPURS - Sportmediaset Sport Mediaset

Giovani Lo Celso può lasciare il Tottenham, a causa dello scarso minutaggio. Per lui si avvicenda un trasferimento in Serie A ...Il Bologna supera 3-0 l’Empoli nel lunch match valido per la settima giornata. Nella sfida del Dall’Ara è protagonista assoluto Riccardo Orsolini, autore di una tripletta tra primo e secondo tempo. I ...