Avis comunale Cannara in lutto ricorda Eros Bastianini

(Di domenica 8 ottobre 2023) Donatore di sangue da decenni, senza mai un passo indietro "Con immenso, incredulo, profondissimo dolore" l'sezione 'Lucio Pasqualoni' si stringe a Catia, Eros Junior e Gaia nel "grande cordoglio per la scomparsa di Eros Bastianini". "Donatore di sangue da decenni, senza mai un passo indietro –no da–, l'ultima sua donazione il 23 settembre scorso, è stato un marito e padre affettuoso, un amico sincero, sempre pronto al dono di sé in ogni circostanza. È venuto a mancare nella pratica del suo amato sport, la corsa, che da sempre ha caratterizzato il suo stile di vita. Ciao Eros! Vivrai sempre nella nostra mente e nel nostro cuore".