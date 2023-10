Avellino-Potenza | i convocati di Michele Pazienza

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIn vista del match tra, previsto per la settima giornata del campionato di serie C, girone C, misterha diramato la seguente lista di: Portieri: 1 Pane, 12 Pizzella, 22 Ghidotti; Difensori: 2 Ricciardi, 3 Tito, 13 Mulè, 14 Cancellotti, 58 Mundula, 59 Nosegbe – Susko; Centrocampisti: 4 Sannipoli, 6 Palmiero, 17 Maisto, 21 Armellino, 33 Pezzella, 99 Casarini; Attaccanti: 8 Varela, 11 Sgarbi, 31 Marconi, 35 Gori, 51 Fusco, 55 Tozaj. REPORT Indisponibili per infortunio i calciatori Thiago Cionek, Jacopo Dall’Oglio, Sonny D’Angelo, Luca Falbo, Cosimo Patierno,Rigione e Raffaele Russo. Simone Benedetti deve scontare un turno di squalifica. Felice D’Amico e Davide Mazzocco non sono inclusi nella lista dei ...

Gomez (C) Giugliano - Taranto : ore 18.30 Turris Virtus Francavilla: ore 18.30 Audace Cerignola - Benevento: ore 20.45 Monopoli - Foggia : ore 20.45 Lunedì 9 ottobre: ore 20.45 .... Domani sera l'ospiterà ilal 'Partenio - Lombardi' . La gara è stata presentata da Michele Pazienza in conferenza stampa: 'La squadra ha lavorato molto bene. La vittoria in coppa e il passaggio del

