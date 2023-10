Autunno in due tempi | Giuliacci | quando arriva la pioggia | ecco le date

(Di domenica 8 ottobre 2023) La fine del caldo e l'arrivo della. La svolta meteo d'è più vicina, spiegano gli esperti del colonnello Marioche forniscono le ultime proiezioni dei modelli previsionali sull'Italia. Ebbene, l'alta pressione - ossia il bel tempo e le temperature elevate - "occuperà ancora con insistenza il nostro Paese per alcuni giorni, fino a metà della nuova settimana, poi intorno al 12-13 di ottobre mostrerà i primi segni di debolezza". Cominceranno così a vedersi gli effetti delle prime infiltrazioni di aria più fresca cheda ovest, si legge sul sito Meteo, che faranno scendere le temperature, seppur senza bruschi cali, e senza portare vere piogge. Ma questa sarà "l'anticamera della vera svolta" che dovrebbere "nel weekend del 14-15 ottobre, ...

... le cose potrebbero cambiare, con l'estate insolita attuale pronta a cedere il passo all'. ... All'interno degli edifici residenziali, infatti, non si andrà oltre i 19 gradi (sono ammessi...... dove le new entries sono state affiancate alle altre opere già presentate nelleedizioni ...prima edizione del 2020 quando l'avevo ospitata all'interno della mostra plurima di Villa Croce "...

Giornate Fai d'autunno, due tesori da scoprire a Viterbo e provincia ViterboToday

Tornano le Giornate FAI d'Autunno: protagonisti due borghi molisani Molise Network

La fine del caldo e l'arrivo della pioggia . La svolta meteo d'autunno è più vicina, spiegano gli esperti del colonnello ...(LaPresse) I parenti di alcuni civili israeliani rapiti o dispersi dopo l'attacco di Hamas di sabato nel paese, con sparatorie e rapimenti di ...