Autostrade | operazione di brillamento del viadotto Torraccia Sud – Il video delle esplosioni

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tre spari di preavviso, il countdown, poi 5consecutive, una per ogni pila, attivate a distanza di 15 millisecondi l’una dall’altra. È stato demolito così, alle 6.45 di oggi, 8 ottobre, ilSud, lungo l’autostrada A1 Milano-Napoli. Una demolizione spettacolare, che rientra nel piano di rigenerazione infrastrutturale avviato daper l’Italia. «Simili interventi – ha dichiarato Roberto Tomasi, amministratore delegato della società – mostrano in tutta la loro evidenza la complessità del piano di ammodernamento messo in campo sulla rete autostradale di nostra gestione. Ammodernamento che va di pari passo con le opere di potenziamento: un simile intervento non sarebbe infatti stato possibile, se non avessimo avuto a disposizione il nuovo tracciato della A1. La rigenerazione ...