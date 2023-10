Autobus travolge un pedone a Milano | morto un uomo di 48 anni

Leggi su agi

(Di domenica 8 ottobre 2023) AGI - Undi 48dopo essere stato investito intorno alle 9.30 da unin zona Forlanini. Da quanto appreso dall'AGI la vittima, un, è stato colpita - stando a una primissima ricostruzione - dal mezzo dell'Atm proveniente dal centro città in via Eugenio Bellosio mentre svoltava da viale Forlanini. In corrispondenza della curva ci sarebbe stata un'auto in avaria che ha reso più complicata la manovra dell'autista e probabilmente impedendogli di vedere il 48enne che stava attraversando la strada. Inutili i soccorsi del 118 che hanno constato il decesso del. Le indagini e i rilievi sono affidati alla Polizia locale. "Un grave incidente stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini ha coinvolto un bus della linea 175 e un ...