Auto cinesi - L' invasione del Dragone - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di domenica 8 ottobre 2023) Con l'avvio dell'indagine anti-dumping della Commissione Europea, mai come oggi si parla di. Del resto, la forte spinta all'elettrificazione, voluta proprio da Bruxelles, sta favorendo l'ingresso di tecnologie e nuovi costruttori provenienti dal paese del. Tanti, infatti, sono i brand in arrivo nel nostro continente, con annunci di nuovi modelli che si susseguono di settimana in settimana. Per leelettriche i mercati di esordio sono in genere rappresentati da Germania, Olanda e paesi del Nord, mentre per i modelli più tradizionali il mercato in prima linea è quello italiano, come dimostrato dal recente successo dei modelli ibridi e a benzina di MG, nonché del gruppo italiano Di Risio, che propone in Europa vetture di origine cinese (soprattutto Chery). Molti costruttori della Repubblica ...