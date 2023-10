Aurora Ramazzotti svela il segreto di una manicure perfetta | impossibile resistere!

(Di domenica 8 ottobre 2023) Oggi Notiziecontinua a stupire tutti con le sue scelte di stile, soprattutto quando si tratta delle sue unghie. Questo mese, è riuscita a conquistare tutti con la sua ultima. Scopriamo insieme perché!, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, ha mostrato una volta di più il suo gusto eccellente in fatto di stile. Questo mese, la suaha guadagnato il primo posto nella classifica delle unghie più amate. E noi ci chiediamo, cosa rende così speciale la sua? La scelta vincente di un colore autunnale Autunno è sinonimo di unghie rosse, elo sa benissimo. L'eleganza e l'audacia del rosso la rendono la sceltaper qualsiasi occasione. Ma ...

Nonna Michelle Hunziker non resiste al suo nipotino Cesare e già ora che è piccolissimo confessa che ha voglia di viziarlo , e spesso non segue le direttive della madre del piccolo,quando il bebè, con sua somma gioia, viene affidato alle sue cure. A raccontarlo è la stessa showgirl svizzera ospite di Verissimo nella puntata di domenica 8 ottobre. Nel salotto ...A sei mesi dalla nascita di Cesare ,concede la sua prima intervista da mamma a Gente, annunciando che il piccolo avrà un fratellino. Attenzione, però, le parole della figlia di Erose Michelle Hunziker non ...

Aurora Ramazzotti, la maglietta contro gli hater: poi la foto 'anni 2000' con mamma Michelle. «I look sono tut leggo.it

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza genitori bis Lui frena, problemi economici da risolvere, la verità sulla coppi ...A Verissimo Michelle Hunziker ha raccontato che non segue i consigli di Aurora quando le lascia Cesare ...