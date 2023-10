Aurora Ramazzotti | Cesare incontra per la prima volta i lama | la domenica in famiglia nell' agriturismo

A sei mesi dalla nascita di Cesare ,concede la sua prima intervista da mamma a Gente, annunciando che il piccolo avrà un fratellino. Attenzione, però, le parole della figlia di Erose Michelle Hunziker non ...È diventata mamma di Cesare nello scorso marzo e ha aggiornato i suoi fan attraverso i social network, ma orasi confida con la rivista Gente e racconta l'esperienza della maternità, la voglia di avere un secondo figlio, ma che il suo compagno Goffredo Cerza, però, preferisce attendere ...

Aurora Ramazzotti svela: “Cesare avrà un fratellino”, ma Goffredo spiazza tutti Libero Magazine

Aurora Ramazzotti: Voglio un altro figlio e poi con Goffredo parleremo di matrimonio Fanpage.it

Michelle Hunziker ospite a Verissimo cocnederà alla conduttrice Silvia Toffanin un'inedita anticipazione sui suoi prossimi progetti televisivi, parlando anche dei ...Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno deciso di trascorrere una domenica in famiglia con il piccolo Cesare in un agriturismo per passare del tempo a contato ...