Attacco Israele | Tajani | “Nessuna notizia negativa su italiani”

(Di domenica 8 ottobre 2023) (Adnkronos) – ''Non abbiamo notizie negative sugliche si trovano in''. Lo ha dichiarato il vice premier e ministro degli Esteri Antoniointervenendo al Tg1. Il titolare della Farnesina ha ricordato che ''sono 18mila gliche vivono in'' e ''500 sono nel Paese temporaneamente'', mentre ''sono una decina quelli che si trovano nella Striscia di Gaza''. Inoltre, ha aggiunto, ''ci sono i carabinieri che formano i poliziotti palestinesi''. Però ''ci sono cittadinicon passaporto israeliano che sono militari e che sono più difficili da raggiungere'', ha affermato. La Farnesina, ''sta seguendo la situazione'' e ''anche attraverso la nostra unità di crisi forniamo risposte 24 ore su 24''. Quindi un ''consiglio ai cittadini ...