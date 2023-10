Attacco Israele | carri armati verso Gaza Hezbollah lancia razzi dal Libano

In merito a quanto sta accadendo in Israele ha voluto esprimere il proprio pensiero anche Guido Crosetto . Il ministro della difesa ne ha parlato in ...

Israele sotto attacco : una escalation senza fine. E mentre l’esercito israeliano è in azione per liberare gli ostaggi, quello che si temeva, ...

lancia la missione Swords of Iron per reagire all': bombardamenti sugli obiettivi strategici nella Striscia di Gaza. L'esercito: "Seguirà azione via terra con mezzi pesanti". Truppe ...E' troppo presto per dire se l'Iran sia implicato nell'assalto a. Gli Stati Uniti estanno discutendo un possibile aiuto militare. Lo afferma un funzionario dell'amministrazione americana.

Hamas attacca Israele: razzi su Tel Aviv, 50 civili e soldati in ostaggio. Oltre 200 morti tra gli ... Il Sole 24 ORE

Nuova raffica di razzi da Gaza verso Israele | Hamas: "Il fronte si espanderà" | Netanyahu propone governo di unità nazionale | Si riunisce il Consiglio di sicurezza Onu TGCOM

Si aggrava il bilancio dell’attacco sferrato ieri da Hamas con lancio di razzi e missili e raid di gruppi armati in Israele. Si aggrava il bilancio di quella che ormai è una vera e propria guerra dopo ...L’attacco di ieri del movimento islamico Hamas contro Israele è stata una mossa spontanea delle forze della Resistenza in risposta ai continui atti criminali del regime sionista, ha dichiarato il ...