Atp Shanghai | Sonego esulta dopo la pioggia | battuto Tiafoe nel secondo turno

(Di domenica 8 ottobre 2023)(CINA) - Buona la terza per Lorenzo(n.59 Atp), che neldel Masters 1000 di(montepremi di 8.800.000 dollari e di nuovo al vialo stop per Covid dal 2020 al ...

(CINA) - Buona la terza per Lorenzo Sonego (n.59), che nel secondo turno del Masters 1000 di(montepremi di 8.800.000 dollari e di nuovo al via dopo lo stop per Covid dal 2020 al 2022) ha vinto in rimonta la partita contro Frances ...D: finale a Pechino e terzo turno a: come vedi da questo punto di vista la tua permanenza in Cina Medvedev: " non sono propriamente soddisfatto, perchéè un Master 1000, quindi ...

Sinner-Baez, Atp Shanghai, risultato: Jannik vince 3-6, 6-3, 6-2 e vola agli ottavi Corriere della Sera

Atp Shanghai - Jannik Sinner supera Sebastian Baez per 3-6 6-3 6-2 e vola agli ottavi: affronterà Shelton Eurosport IT

L’altoatesino batte in rimonta l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 3-6 6-3 6-2 e passa un altro turno dopo il trionfo a Pechino ...3 ATP non ha sfruttato per 3 volte un mini-break di vantaggio ... Fighter Lorenzo Sonego rimonta per 2-6 6-2 6-3 in 1h49‘ la testa di serie n. 10 del Rolex Shanghai Masters Frances Tiafoe. Per il ...