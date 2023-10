ATP Shanghai 2023 | nel giorno di Sinner e Ruud continua il sogno di Zhang Sonego al terzo turno

(Di domenica 8 ottobre 2023) Si è appena conclusa la prima delle due domeniche del Masters 1000 di, che segna il ritorno del circuito ATP in città dopo quattro anni lontani (e, di fatto, una sorta di era tennistica passata in mezzo). Sono stati completati i terzi turni della parte bassa, ma è stato anche riallineato il tabellone alnella parte alta dopo i problemi con la pioggia di ieri. Le principali notizie delsono tre: il passaggio agli ottavi di Jannike Casper, con l’italiano e il norvegese rimasti personaggi principali per giocarsi le carte verso l’ultimo atto del torneo, e l’uscita di scena di Daniil Medvedev contro Sebastian Korda, con parecchie domande, visto che a questo punto l’americano diventa un bel problema. Vittoria di maturità per Jannik ...

Jannik Sinner, dopo la qualificazione aritmetica alleFinals, batte in rimonta l'argentino Sebastian Baez con il punteggio di 3 - 6, 6 - 3, 6 - 2 e vola agli ottavi di finale dell'di. L'altoatesino si è imposto in 2 ore di gioco vincendo gli ultimi due set dopo aver subito il vantaggio del n.29 del ranking. Ora Sinner affronterà, per un posto ai quarti di ...... numero 4 del mondo, si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di... numero 13, per 2 - 6 6 - 2 6 - 3. Prossimo avversario del 28enne piemontese il cileno Nicolas Jarry . ...

Fighter Lorenzo Sonego rimonta per 2-6 6-2 6-3 in 1h49' la testa di serie n. 10 del Rolex Shanghai Masters Frances Tiafoe.