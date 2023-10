Atp Shanghai 2023 | Jannik Sinner agli ottavi di finale

(Di domenica 8 ottobre 2023) L'azzurro supera l'argentino Baez, dopo la qualificazione aritmetica alle Atp Finals, batte in rimonta l’argentino Sebastian Baez con il punteggio di 3-6, 6-3, 6-2 e voladidell’Atp di. L’altoatesino si è imposto in 2 ore di gioco vincendo gli ultimi due set dopo aver subito il vantaggio del n.29 del ranking Atp. Oraaffronterà, per un posto ai quarti di, il ventenne Usa Ben Shelton, n.20 Atp. Baez “ha giocato bene nel primo set, nel secondo ho cercato di essere aggressivo e quando si parte con il break di vantaggio è più facile. Sono orgoglioso di come ho gestito la situazione, è stata una partita difficile”, le parole di. “Sarà la prima volta contro Shelton, neanche ci ...

Fighter Lorenzo Sonego rimonta per 2-6 6-2 6-3 in 1h49' la testa di serie n. 10 del Rolex Shanghai Masters Frances Tiafoe.