Atletica | Larissa Iapichino è la migliore italiana al mondo! Il responso del ranking | Folorunso e Derkach da podio

(Di domenica 8 ottobre 2023) La stagione della grandeleggera si è ufficialmente conclusa e imondiali stilati da World Athletics sono nei fatti definitivi, visto che si ritornerà a gareggiare soltanto dopo le festività natalizie con le prime prove indoor che apriranno la lunga annata agonistica culminante con le Olimpiadi di Parigi 2024. Ogni specialità ha la propria graduatoria internazionale, che tiene in considerazione i migliori cinque risultati ottenuti da ciascun atleta (scendono a tre per le discipline di maggior durata), la caratura delle prestazioni ottenute in quelle circostante, il piazzamento finale e l’importanza dell’evento in cui si è registrato il risultato. Esiste però anche una classifica unica per sesso, che mette in coesistenza gli atleti di specialità differenti. Tra le donne svetta la kenyana Faith Kipyegon a suon di record del mondo, ...