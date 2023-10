Atletica | Kelvin Kiptum record del mondo nella maratona | 2h00' 35'

Storico alla maratona di Chicago, il 23enne kenianoKiptum, ne compirà 24 a dicembre, migliora il record del mondo sui 42.195km corsa in 2h00'35" e miglioarando il 2h01'09" corso da Eliud Kipchoge lo scorso anno a Berlino. Kiptum, che lo scorso ...In qualche modo atteso, non per questo meno straordinario. Il kenianoKiptum detronizza il connazionale Eliud Kipchoge e a Chicago, con 2h00'35', firma il record ...Leggi i commenti: ...

In quindici giorni, la seconda impresa che porta il 2023 della maratona nella storia dello sport. Dopo il primato del mondo femminile, proiettato nel futuro dall'etiope Tigist Assefa a Berlino (2h11:5 ...Kelvin Kiptum non delude le aspettative della vigilia e si conferma il nuovo punto di riferimento globale sulla distanza dei 42,195 km, dominando la 45ma edizione della Maratona di Chicago e miglioran ...