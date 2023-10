Atalanta | doppio infortunio per Toloi | la situazione

Scontro in vetta nel gruppo D. Al José Alvalade va in scena Sporting Club de Portugal-Atalanta. Spettacolo assicurato a Lisbona tra le...

in diretta su Sky Sportappuntamento delle 15.00 con Frosinone - Verona e Lazio -. Alle 18.00 scendono in campo Cagliari e Roma, mentre la sera, alle 20.45, si chiude giornata di campionato con Napoli - ...AGI - Reduce dal pareggio a reti bianche in casa dell', la Juventus torna subito a vincere conquistando il derby della Mole ai danni del Torino. ...Juve non ha problemi a difendere il...

Lazio-Atalanta, per l'Europa | News Lega Seria A

Lazio-Atalanta, il doppio ex Rambaudi duro su Sarri: "Non sei al ... TvPlay.it

Il doppio ex della sfida fra Napoli e Fiorentina Edmundo ha parlato ai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ...Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, la Lazio in casa dopo aver perso per 1-0 con il Genoa di Alberto Gilardino ha fatto registrare un pareggio (1-1 con il Monza) e una vittoria (2-0 contro il ...