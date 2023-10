Asl | Nursind denuncia un “pasticcio amministrativo”

(Di domenica 8 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl, rappresentato dal Segretario Territoriale Romina Iannuzzi e dal Segretario Aziendale Asl di Avellino Romolo Pasquariello, ha espresso profonda preoccupazione per la gestione amministrativa presso l’ASL di Avellino in una nota ufficiale. La questione centrale riguarda la corretta costituzione dei fondi contrattuali, il cui errorepotrebbe avere conseguenze significative: “Con una delibera di maggio, l’ASL di Avellino ha comunicato alle organizzazioni sindacali la costituzione dei fondi contrattuali relativi al comparto, che, a seguito di attente verifiche delle parti sociali, risultavano sottodimensionati rispetto agli incrementi contrattuali previsti con la stipula del recente CCNL. Il problema principale riguarda la dotazione di personale al 31 dicembre 2018, parametro utilizzato dalle aziende del ...

