Ascolti tv ieri | Tu Si Que Vales perde 6 punti share Boom Verissimo

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 8 ottobre 2023) Glitv disabato 7 ottobre 2023 hanno fatto registrare un calo per Tu Si Quesu Canale 5. Dopo il 31 e il 30% di, la terza puntata è calata al 24.4% die 3.713.000 spettatori. Su Rai1 Tutti Giocano a Reazione a Catena 2.008.000, 19.3%. Speciale Quarta Repubblica su Rete 4 per seguire il massiccio attacco di Hamas contro Israele ha totalizzato 452.000 spettatori, 3%; TG2 Post Speciale 619.000, 3.6% di. Di seguito glitv didegli altri canali: La7 In Altre Parole 869.000, 5.3% Italia 1 L'Era Glaciale 4 – Continenti alla Deriva 772.000, 4.7% Tv8 le F1 GP Qatar Sprint 556.000, 3.3% Rai3 Italic, Carattere Italiano 461.000, 3.1% NOVE Faking it: Bugie o Verità? 297.000, 1.8%.