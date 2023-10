Arsenal Sarandí-Banfield lunedì 09 ottobre 2023 ore 23 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di domenica 8 ottobre 2023) La lotta per evitare la retrocessione in Primera Nacional coinvolge almeno una decina di squadre e una di queste è ildi Julio Cesar Falcioni, ventiduesimo nella Tabla Anual con 40 punti in trentaquattro partite, solo tre in più rispetto a Gimniasia La Plata e Velez Sarsfield, leche occupano la penultima piazza InfoBetting: Scommesse Sportive e